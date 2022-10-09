حزب الريادة: سنطالب بوضع حد أقصى للحبس الاحتياطى بـ"الحوار الوطني"

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القاهرة - سامية سيد - • رئيس حزب الريادة: نبحث وضع رؤية وحلول سريعة للأزمة الاقتصادية

طالب كمال حسنين رئيس حزب الريادة، بضرورة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، في حدود 3 لـ 6 أشهر فقط، مع دعم الأحزاب المصرية عبر تعديلات قانون الأحزاب السياسية.

وقال رئيس حزب الريادة، خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"،:"لا بد من تحديد فترة زمنية قصيرة للحبس الاحتياطي، بحد أقصى 3 أشهر وإذا دعت الضوررة يكون 6 أشهر، لا أكثر".

وفيما يتعلق بقانون الأحزاب السياسية، قال إنه لا بد من دعم الأحزاب السياسية مثل معظم دول العالم لأنها منصات سياسية، مثلها مثل الجمعيات المختلفة، ولذا لا بد من دعم الدولة لهذه الأحزاب، حتى لا تقع تحت سيطرة رجال الأعمال، كما يجب تحديد الأحزاب، ومواجهة الأحزاب غير الشرعية التي لم توفق أوضاعها.

وفي جانب آخر، قال كمال حسنين، إن مصر من أوائل دول العالم التي بدأت في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واتخذت خطوة جادة وفعالة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أنه بحلول 15 أكتوبر الجاري، ستصبح مدينة شرم الشيخ خضراء بالكامل.

وأشاد بالجهود التي اتخذتها الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، وفتح مجالات للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والبدء في إجراءات تصنيع السيارات الكهربائية.

وفي تعقيبه على المؤتمر الاقتصادي المقرر انقعاده الفترة المقبلة، قال إن الحزب عمل على تشكيل لجنة لبحث الملف الاقتصادي، مضيفًا أن المؤتمر الاقتصادية سيبحث الحلول للأزمات الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، والتي أصبح لها تداعيات على العالم أجمع، مشيرًا إلى أن حزب الريادة يعمل على وضع رؤية وحلول سريعة للأزمة الاقتصادية التى يعانى منها الجميع.