شكرا لقرائتكم خبر عن "تحالف الأحزاب": قانون الأحزاب يحتاج لتعديلات تشريعية.. وتيسير مطر: لدينا مشروع متكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، الاجتماع التاسع والعاشر لمجلس أمناء الحوار الوطني مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية استكمالا للاجتماعات التمهيدية السابقة للترتيب للحوار الوطني، مشيرا إلي أن الاجتماعات يتم خلالها وضع خارطه الطريق التي سيتم بناء عليها عمل لجان والأمانات الفرعية في كافة المحاور، وسيتم خلالها الاستماع لمقترحات مقرري اللجان فيما يتعلق بخطة عمل كل لجنة، واستعراض جداول الأعمال المقترحة، وذلك تمهيدا للبدء الفعلي في الجلسات النقاشيه لمحاور الحوار الوطني.

وتابع: هذا الاجتماع سيظهر من خلاله الرؤية التي سيسير عليها الحوار الوطني وكيفية الاستماع ومناقشة الرؤى والمقترحات المطروحه للحوار.

وبشأن قانون الأحزاب 40 لسنه 1977، قال "مطر" الوضع الحالي يتطلب إجراء تعديل تشريعي عليه، مضيفا:" نحن كحزب إرادة جيل لدينا مشروع قانون جديد يتماشى مع متطلبات الوقت الحالي ويعمل على إنهاء المشكلات التي تواجه الأحزاب المتنازع عليها.