شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان الشيوخ" تناقش دور جهاز التعمير فى التنمية وإنشاء "الزقازيق الجديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل والمواصلات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، اجتماعين غدا الاثنين، وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الأول خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث.

ويتناول الاجتماع الثاني للجنة استعراض دور ومهام جهاز التعمير فى التنمية الشاملة للدولة.

كما تعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ اجتماعا بعد غد، الثلاثاء، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد سعيد رئيس اللجنة، بشأن تفعيل إنشاء منطقة الزقازيق الجديدة.

وكانت قد أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، التى جرت الأسبوع الماضي، عن فوز اللواء خالد محمد سعيد رئيسًا للجنة فى دور الانعقاد الثالث، كما فاز النائب أكمل الله فاروق وكيلًا، والنائب فايز إبراهيم محمد وكيلًا، وفاز النائب أحمد صبور بمنصبى أمين سر اللجنة.