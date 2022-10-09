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العثور على مخلفات حربية داخل السفارة الفلسطينية في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "اثناء اعمال الترميم تم العثور على مخلفات حربية قديمة تعود الى الجيش العراقي السابق داخل حرم السفارة الفلسطينية ضمن جانب الكرخ في بغداد".

وأضاف انه تم العثور على صاروخ اشخاص عدد ٢ ، قنبرة هاون عدد ٤، قذيفة ٥٧ عدد ١٢".


وأشار المصدر الى انه "تم استدعاء مفرزة من شعبة معالجة القنابل الغير منفلقة في الدفاع المدني وقاموا برفع المواد دون حادث يذكر".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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