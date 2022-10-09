انت الان تتابع خبر العثور على مخلفات حربية داخل السفارة الفلسطينية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "اثناء اعمال الترميم تم العثور على مخلفات حربية قديمة تعود الى الجيش العراقي السابق داخل حرم السفارة الفلسطينية ضمن جانب الكرخ في بغداد".

وأضاف انه تم العثور على صاروخ اشخاص عدد ٢ ، قنبرة هاون عدد ٤، قذيفة ٥٧ عدد ١٢".



وأشار المصدر الى انه "تم استدعاء مفرزة من شعبة معالجة القنابل الغير منفلقة في الدفاع المدني وقاموا برفع المواد دون حادث يذكر".