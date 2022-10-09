انت الان تتابع خبر إسرائيل تبدأ الضخ التجريبي من "حقل كاريش" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت مجموعة إنرجيان للطاقة، المدرجة في بورصة لندن، اليوم الأحد 9 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، ضخ الغاز لمنصة الإنتاج العائمة في الحقل المتنازع عليه، ضمن اختبارات التدفق العكسي، التي وافقت عليها إسرائيل، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.وقالت الشركة إن مرحلة اختبار التدفق العكسي في حقل كاريش للغاز تُعَد من الخطوات المهمة في عملية تكليف منصة "إنرجين"، وفق ما نشرته في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

خلال الأسبوع الماضي، رفضت إسرائيل مراجعة مشروع اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية للبلدين في مرحلة حرجة من المفاوضات.

وقالت شركة إنرجيان، إن سفينة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة، ستبدأ الإنتاج في حقل كاريش للغاز خلال الربع الثالث، بينما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس السبت 8 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن بلاده "تقترب من الإنتاج" من الحقل.



وتصل الاحتياطيات المؤكدة في حقل كاريش إلى نحو 1.3 تريليون قدم مكعبة من الغاز، بالإضافة إلى 12.7 مليون برميل من المكثفات، بحسب تقديرات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وتصاعدت التوترات مؤخرًا بين بيروت وتل أبيب، بعد إعلان الأخيرة تطوير حقل كاريش للغاز، الذي يقع على بُعد 80 كيلومترًا غرب مدينة حيفا الإسرائيلية؛ حيث يطالب البلدان بضرورة ترسيم الحدود البحرية بينها.

وتؤدي الولايات المتحدة الأميركية دور الوسيط في محادثات غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان منذ عام 2020، ولا سيما مع التهديد بنشوب حرب من جانب حزب الله الذي تدعمه إيران.

