انت الان تتابع خبر البيت الأبيض.. لا تعليق على حادثة جسر القرم: بوتين هو من بدأ الحرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وامتنع كيربي في مقابلة مع شبكة "إي بي سي" عن التعليق على الحادث الذي استهدف، صباح أمس، الجسر، إلا أنه ذكّر بأن "بوتين هو من بدأ الحرب"، في إشارة ربما إلى ضرورة أن يتحمل العواقب، كما أكد أن "بلاده مستمرة بتقديم الدعم العسكري لكييف".أما فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن حول التهديدات النووية الروسية، فأكد أنها "تعكس المخاطر العالية في أوكرانيا".

ولفت في الوقت عينه إلى أنه "لا مؤشر حاليا إلى أن الرئيس الروسي اتخذ قرارا باستخدام أسلحة نووية".

ودعا كيربي إلى وجوب الحوار بين الجانبين، قائلا "يجب أن يتمكن الطرفان الروسي والأوكراني من الجلوس والتفاوض وإيجاد مخرج بشكل سلمي ودبلوماسي"، لكنه لفت كذلك إلى أن "بوتين لم يظهر أي إشارة على استعداده للتفاوض".



يشار إلى أن الجسر الذي يعبر فوق مضيق كيرتش، والذي شهد أمس انفجار شاحنة، يضم طريقا بريا ومسارا مهما للقطارات من وإلى الأراضي الروسية.