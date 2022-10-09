انت الان تتابع خبر الشرطة توضح حقيقة تعرض مُدرسة لـ"اغتصاب" في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بسبب التنافس على أجور الطلبة ووجود دعاوى قضائية بين المتنافسين، وبحسب ادعاء ذوي احدى المدرسات العاملات والتي كانت تعمل سابقا في مدارس الهاشمي، حيث افادوا بتعرض منزلهم الى الدگة العشائرية قبل (3) ايام، طالبين الشكوى بحق مدير المدارس الأهلية وابنه واخيه، وعلى الفور تمكنت مفارز الأجهزة الامنية من القاء القبض على المتهمين المشكو منهم والذين تمت احالتهم الى الجهات المختصة ولايزالون قيد التحقيق".وأضافت، أن "الخلافات التجارية اوصلت الى حدوث دعاوى وعدم التفاهم بين الاطراف المعنية، واخرها ادعاء ذوي المدرسة بتعرض منزلهم لإطلاق العيارات النارية، كما لم يتطرقوا او يدعوا بحصول اي اعتداء اخر او حدوث اي جريمة بحقهم مما ينفي ذلك تعرض المدرسة الى جريمة الاغتصاب، حسب ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي".

وشددت المديرية، على "توخي الدقة والحذر في نشر الاخبار واخذها من المصادر الرسمية"، محذرةً اصحاب "الصفحات التي تروج للشائعات الكاذبة وفق معلومات لا تستند إلى أي حقائق ، بهدف إرباك الآمن بين أوساط المجتمع" ، مشيرةً الى انها ستتخذ اجراءات قانونية رادعة بحقهم.

