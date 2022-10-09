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التعليم تعلن انتهاء السقف الزمني لطلبات نقل الطلبة الوافدين

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تعلن انتهاء السقف الزمني لتقديم طلبات النقل للطلبة الوافدين من خارج العراق على قناة التعليم (الحكومي والأهلي) الخاص الصباحي الدولي للسنة الدراسية 2023/2022".

ونوهت إلى أن "بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة تبقى مفتوحة أمام الطلبة من أجل متابعة معاملاتهم وإرفاق المستمسكات والوثائق المطلوبة إلى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 2022/10/16".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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