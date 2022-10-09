شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: الحوار الوطنى بداية جديدة وسنتقدم بمقترحات تخص المؤتمر الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن الحزب سيكون له عدد من الاقتراحات فيما يتعلق بالحوار الوطنى، موضحا أنه سيكون هناك دراسة كاملة فيما يتعلق بقانون الأحزاب لكن سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.

أضاف رئيس حزب الوفد، أن الحزب سيكون له عدد من المقترحات فيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلي أن مصر سيكون لها خطة للتماشي مع التحديات والظروف العالمية خاصة بعد أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار عبد السند يمامة إلى أن حزب الوفد لديه ممثلين داخل الحوار الوطنى، وسيقومون بطرح مقترحات الحزب في مختلف القطاعات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، موضحا أن الحوار الوطني هو بداية مرحلة جديدة، ويمثل بداية جديدة لاستقرار أو ما يطلق عليه الجمهورية الجديدة.