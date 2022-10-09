شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني: هدفنا دعم الحياة الحزبية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية، أن نتائج أعمال اللجنة يحددها المناقشات التي ستتم وأطروحات ورؤي الأحزاب السياسية كافة، خاصة وأن هدفنا دعم الحياة الحزبية في مصر.

وأضاف "الطماوي" أن الدولة لديها 108 حزبا سياسيا، تقدم منهم حوالي 65 حزبا بملفات تحتوي مقترحات وحلول مختلفة لدعم الأحزاب السياسية، وحددت الأحزاب مواطن وأسباب ضعف بعض الأحزاب، مشددا أن من حدد نقاط الحوار هم الأحزاب نفسها وسنستمع لكافة الأحزاب دون إقصاء لرأي أو حزب.

وعن إجراء تعديلات علي قانون الأحزاب السياسية، أضاف "الطماوي" أن كل الأمور مطروحة ومن يحدد مخرجات الحوار هم القائمين عليه، الأحزاب حددت نقاط البحث والحوار الوطني وهي أيضا من تحدد نتائج أعماله في ضوء المساحات المشتركة التي يمكن دعم العمل الحزبي من خلالها، مشددا أنه لا يوجد محظورات في الحوار داخل اللجنة.