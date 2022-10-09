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اقتصادية النواب تناقش اتفاقية لتمويل التجارة مع المؤسسة الدولية الإسلامية

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القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30/1/2018، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

وتشمل الاتفاقية تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليار دولار أمريكي بدلاً من 3 مليار دولار أمريكي، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 3/6/2022.

 

كما من المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعا آخر عقب هذا الاجتماع لمناقشة مشروع قانون الحكومة الخاص بتعديل قانون هيئة قناة السويس.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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