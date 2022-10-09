شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب تناقش اتفاقية لتمويل التجارة مع المؤسسة الدولية الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30/1/2018، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتشمل الاتفاقية تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليار دولار أمريكي بدلاً من 3 مليار دولار أمريكي، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 3/6/2022.

كما من المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعا آخر عقب هذا الاجتماع لمناقشة مشروع قانون الحكومة الخاص بتعديل قانون هيئة قناة السويس.