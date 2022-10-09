شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: مصر تمتلك احتياطيا استراتيجيا من القمح يصل لـ 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، أن مصر تمتلك احتياطي استراتيجى من القمح يصل إلى 6 أشهر، كما أنه سيكون هناك صوامع في توشكى وباقي مناطق الإنتاج الحديثة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة اتفاق قرض (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

أضاف "المصيلحى"، أنه من المهم زيادة الاحتياطي الاستراتيجى من سلعة القمح ومن ثم كان الاتفاقية لما لها من آثار إيجابية في هذا الصدد، موضحا أن هذا الأمر يساعد في عدم الضغط علي العملة الأجنبية في هذه الفترة.