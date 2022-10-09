النائب حازم الجندى: اهتمام الحكومة بكبار السن وتطوير مراكز رعايتهم لمسة وفاء وتقدير

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد وضعت عدد من المستهدفات لتحقيقها بشأن دعم كبار السن، يأتى فى مقدمتها تعزيز حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة، كذلك تعزيز مشاركة كبار السن فى الحياة الثقافية، فضلا عن تشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية لكبار السن.

أضاف الجندى، أن الحكومة توجه استثمارات بقيمة 11.4 مليون جنيه لتطوير دور ومراكز رعاية المسنين واستكمال مجمعات دور رعاية المسنين وتطويرها بعدد من المحافطات المختلفة كما تستهدف تعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة وتعزيز الخدمات الصحية الشاملة لكبار السن.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع قانون حماية المسنين، يقدم العديد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية كما أنه بموجب هذا القانون تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مشروع القانون يساعد فى تمكين كبار السن من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.