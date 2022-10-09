شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن النواب توافق على اتفاقية دولية لدعم زيادة وعى المجتمع بحقوق المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة المستشار عبد الهادي القصبي، خلال اجتماع ظهر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوي المرأة بمبلغ 350 ألف يورو (فقط مبلغ وقدره ثلاثـمائة وخمسون ألف يورو) الموقع في القاهرة بتاريخ 6/7/2022.

وقال النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة إن الاتفاقية تهدف إلي دعم استراتجية مكتب شكاوي المرأة للحقوق المستدامة، وذلك من خلال تعزيز قدرات موظفي مكتب شكاوي المرأة وشركائها علي حقوق المرأة.

ووجه عبد الهادي التحية للحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي علي هذه الاتفاقية، مشيرا إلي أنها منحة، مضيفا هناك فرقا بين المنحة والقرض.

وأكد أن وراء كل حكايات نجاح يوجد جهود تقوم بها الدولة المصرية، مؤكدا أن مثل هذه الاتفاقيات تتم مراجعاتها بشكل كبير جدا من جانب الدولة المصرية.