وكيل تعليم كفر الشيخ: تحميل المواد العلمية على السبورات الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم الأحد، تحميل المواد العلمية على السبورة الذكية للاستفادة منها وجذب الطلاب، مع تفعيل البث المباشر لحصص مدرستنا.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، للمدرسة السعيدية الجديدة بنات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية لمتابعة الحالة التعليمية بالمدرسة.

وتفقد وكيل الوزارة خلال جولته بالمدرسة عددًا من الفصول، وناقش الطالبات فيما دروسه من موضوعات في عدد من المواد الدراسية، كما تفقد غرفة الاقتصاد المنزلي والأنشطة.

وأكد أنه يجب الاستفادة من معمل التطوير وتشغيل 11 سبورة ذكية بالمدرسة، وكذا الاستفادة من ممارسة الأنشطة، والملاعب.

ووجه المعلمين بمشاركة الطالبات في ممارسة الأنشطة المتعددة، وخاصة أعمال الاقتصاد المنزلي، كما تفقد معمل العلوم ومعمل الحاسب الآلي.