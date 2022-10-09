"الموت للظالم".. احتجاجات في إيران ضد رئيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):

دخلت الاحتجاجات ضد القيادة السياسية في إيران أسبوعها الرابع، حيث أدت المتظاهرات، التي شملت طالبات جامعيات، إلى مضايقة الرئيس إبراهيم رئيسي أثناء زيارته لحرمهم الجامعي.

ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، أن وسائل التواصل الاجتماعي نشرت صورا تظهر طالبات في جامعة "الزهراء"، أبرز جامعة للفتيات فقط في البلاد، وهن يرددن شعارات " أغرب عنا" و"الموت للظالم"، حينما وصل الرئيس لإلقاء خطاب سنوي أمام الطلاب الموالين للنظام الإيراني.

وأظهرت مقاطع مصورة أيضا الطلاب يحتجون في أحرام جامعية أخرى بالعاصمة طهران. ولم تستطع بلومبرج التحقق من صحة هذه المقاطع المصورة.

وخلال الخطاب الذي بثه التليفزيون الرسمي، وصف رئيسي المتظاهرين بـ"الأعداء". وجدد دعمه للشرطة والجيش اللذين ظهرا بالعشرات في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقمعون المتظاهرين بوحشية في جميع أنحاء البلاد.

واندلعت الاضطرابات بعد وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما في 16 سبتمبر الماضي. وتوفيت الفتاة في حجز لدى ما يطلق عليها "شرطة الأخلاق" التي أوقفتها بتهمة انتهاك قواعد الزي الإسلامي.

ولم تعلن الحكومة الإيرانية عدد القتلى في الاحتجاجات منذ 24 سبتمبر، عندما قالت إن 41 شخصا لقوا حتفهم. وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، التي تتخذ من أوسلو مقرا لها، أمس السبت، إن 185 شخصا على الأقل قتلوا حتى الآن على أيدي قوات الأمن، من بينهم 19 طفلا.