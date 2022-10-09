طالب يعتدي على معلم بآلة حادة داخل مدرسة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين برئاسة محمد عبد الله، الأمين العام، إخطارًا من النقابة الفرعية بأسيوط، اليوم الأحد، يفيد تعرض (ح.ب)، معلم بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية، التابعة لإدارة أبنوب التعليمية بأسيوط، للتعدي عليه بآلة حادة من قِبل طالب داخل المدرسة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتبين أن الطالب قام برفع آلة حادة على المدرس، وتدخل على الفور بعض المعلمين من المدرسة وسيطروا على الطالب.

وكلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، عزت علي حسن، رئيسَ النقابة الفرعية بأسيوط؛ لاتخاد ما يلزم من إجراءات لمساندة المعلم.

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًّا بشأن إنشاء وحدة للتواصل والدعم للمعلمين بالمديريات التعليمية، في إطار اهتمام الوزارة بالمعلمين، وأهمية دورهم الأصيل في تطوير منظومة التعليم، وتيسيرًا لهم.

ووجهت الوزارة بإنشاء وحدة للتواصل والدعم للمعلمين بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وتكون تحت رئاسة مدير المديرية مباشرةً، "بعد العرض على المحافظ"، ويكون من اختصاصها التواصل مع جميع المعلمين بالمديريات التعليمية لتلقي أية شكاوى خاصة بهم، ودراسة وبحث هذه الشكاوى بهدف حلها، وإزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلمين، ودراسة وبحث أي مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم العملية التعليمية والاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم.

ويتم تقديم تقرير بجميع الشكاوى والمقترحات إلى مسؤول الوحدة بالوزارة؛ لعرضها على الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، شهريًّا.