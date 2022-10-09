أول اختبار شهري لطلاب صفوف النقل.. ننشر الموعد والتفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

يستعد طلاب صفوف النقل، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي حتى طلاب الصف الثاني الثانوي لعام 2022- 2023، لأداء الاختبار الشهري الأول الذي أعلنه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويرصد "الخليج 365"، خدمةً لأولياء الأمور وطلاب صفوف النقل، خلال السطور التالية موعد الاختبار الشهري الأول:

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم عقد الاختبار الشهري الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، أول شهر نوفمبر 2022 على أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بدء الفصل الدراسي.

وأشار المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365" اليوم الأحد، إلى أن الوزارة طالبت المديريات التعليمية موافاتها بتقرير شهري عن درجات مستوى الطلاب للوقوف على مستواهم في نظام التعليم الجديد.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب صفوف النقل ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد:

- الاختبار الأول: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي.

- الاختبار الثاني: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي.

ويوضعان بمعرفة موجه المادة، وتحتسب الدرجة الأعلى فقط من نتيجة الاختبارَين: "الأول، والثاني".

اختبار نهاية الفصل الدراسي: يكون في نهاية الفصل الدراسي: (الأول، والثاني)، ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارَين: (الأول أو الثاني -أيهما أعلى- واختبار نهاية الفصل الدراسي).