​500 مليون دولار أمريكي.. برلماني: قرض دعم الأمن الغذائي يضمن توفير القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن التوسع في زراعة القمح خلال الأعوام المقبلة يمثل أهمية كبيرة، لسد وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في هذا المحصول الاستراتيجي المهم، داعيًا إلى تشجيع وتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة القمح.

جاء ذلك خلال كلمة البنا، اليوم الأحد، باجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة هشام الحصري رئيس اللجنة؛ لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي؛ لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

وأعلن النائب موافقته على اتفاق القرض (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) ، مشيرًا إلى أنه خطوة جيدة تضمن توفير القمح لمصر بطريقة سداد جيدة وفترة سماح خمس سنوات.

وقال عضو مجلس النواب إن القرض يساعد في علاج أزمة العجز في القمح بشكل مؤقت لحين زيادة قدرة البلاد على التوسع في الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى نجاح البلاد بفضل جهود الرئيس السيسي في زيادة حجم الإنتاج من القمح العام الحالي بزيادة نحو مليون فدان.

وأضاف البنا: علينا أن نسعى لزيادة حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة؛ لتعويض العجز بين الإنتاج والاستهلاك.

ووافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، اليوم، برئاسة هشام الحصري رئيس اللجنة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.