​وزير التموين يعلن أمام "النواب" انفراج أزمة مضارب الأرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، انفراج أزمة مضارب الأرز، معلنًا أنه سيتم فتح الباب اليوم لكل المضارب الخاصة المعتمدة والمرخصة لاستلام الأرز من المزارعين.

وقال المصيلحي إنه سيصدر قرار اليوم من اللجنة العليا للأرز، بأنه يجوز للمضارب المعتمدة والمرخصة التقدم للوزارة خلال ٢٤ ساعة؛ للعمل في استلام الأرز من المزارعين، وذلك في وجود لجنة حكومية من وزارتَي الزراعة والتموين والسلع التموينية.. وغيرها من الجهات داخل المضرب.

جاذ ذلك خلال كلمة المصيلحي في اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة هشام الحصري رئيس اللجنة؛ لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

وشهد الاجتماع مطالبة هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بضرورة حل الأزمة؛ نظرًا لتوقف المضارب عن العمل مؤخرًا، الأمر الذي تسبب في أزمة في السوق المصرية.

وقال الحصري إن ذلك القرار من شأنه حل الأزمة الخاصة بالأرز، داعيًا أصحاب المضارب إلى سرعة التقدم بالأوراق الخاصة بالمضرب إلى مديريات التموين بالمحافظات.