استخدمت العصا لعقاب الطلاب.. إحالة معلمة للشئون القانونية في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد، عددًا من مدارس إدارتي غرب وشرق طنطا، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالمدارس، وخلال الجولة قرر إحالة إحدى المعلمات للشئون القانونية لاستخدامها العصا في عقاب الطلاب.

وخلال الجولة في إدارة شرق طنطا التعليمية، تفقد مدرسة كفر العراقي للتعليم الأساسي، وتلاحظ وجود بعض السلبيات، وجرى التواصل مع مدير عام الإدارة للوقوف على إزالة السلبيات ومتابعة تنفيذ ذلك، ثم قام بإحالة أحد معلمات التربية الفنية للشئون القانونية، لاستخدامها العصا في العقاب، واستخدام الهاتف المحمول داخل الفصل.

كما تفقد وكيل الوزارة مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بتلبنت قيصر التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، حيث شهد طابور الصباح بالمدرسة، ومراسم تحية العلم، والإذاعة المدرسية، ثم قام بجولة متابعة لعدد من فصول المدرسة، ووجه خلال المتابعة إلى ضرورة توزيع سلال للقمامة بالفناء، للمحافظة على نظافة المدرسة، خاصة بعد فترات الفسحة والانصراف، كما وجه بضرورة وضع مطهرات وصابون سائل بدورات المياه، واستخدام المطهرات بصورة يومية.

توجه بعدها إلى مدرسة الشهيد محمد مصطفى عبد الله أبو خضرة الإعدادية، التابعة لنفس الإدارة، وتفقد عدد من الفصول وحجرا ت الأنشطة، كما اطمأن إلى صلاحية التغذية المدرسية، والتأكيد على توزيعها على جميع الطلاب الحاضرين، ووجه بضرورة تفعيل الأنشطة الرياضية بالمدرسة، وأكد على إدارة المدرسة بضرورة دهان الجدران، ووضع بعض اللوحات الجديدة الوطنية التي تحث على الانتماء والمواطنة.

وفي مدرسة شقرف الابتدائية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، وجه "حسن" بضرورة وضع ساري للعلم المصري بأرض الطابور بمكان آمن، لأداء تحية العلم ورفع العلم المصري يومياً تنفيذا للتعليمات الواردة في هذا الشأن، كما وجه بضرورة تكثيف الإشراف اليومي، وانتشاره بجميع الأدوار والفناء والسلالم ودورات المياه، والتأكد من التوزيع اليومي للإشراف قبل بدء اليوم الدراسي.

واختتم "حسن" جولة المتابعة بمدرسة الشهيد عيد فتحي عطية الثانوية المشتركة، بنفس الإدارة، وقام بمتابعة المعامل والفصول أثناء الحصص، ووجه الشكر لمعلم اللغة الإنجليزية، رضا عبد المجيد غالي، لأدائه المتميز في الشرح، والتفاعل مع الطلاب، واستخدام الشاشة التفاعلية في الشرح، ثم وجه الشكر لحمادة إبراهيم عبد الله، أمين معمل العلوم، لنظافة وانضباط المعمل، وصلاحية تواريخ الصلاحية بالمعمل، وقدم الشكر لبيومي المجدوبي، مدير المدرسة، على الجهد المبذول داخل المدرسة، والانضباط وحسن سير العملية التعليمية.