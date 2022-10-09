روسيا تعين قائدا جديدا للقوات المقاتلة في أوكرانيا

08 أكتوبر , 2022
موسكو: قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان السبت إنها عينت الجنرال سيرجي سوروفيكين قائدا جديدا للقوات الروسية المقاتلة في أوكرانيا.
يأتي هذا التغيير في أعقاب ما تردد في الأسبوع الماضي عن عزل قائدي منطقتين من المناطق العسكرية الروسية الخمس.
ألحق انفجار شاحنة قوي السبت 8 أكتوبر 2022، أضرارا جسيمة بجسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، ويضم طريقا بريا ومسارا للقطارات، ليضرب رمزا مرموقا لضم موسكو لشبه الجزيرة وطريق الإمداد الرئيسي للقوات الروسية التي تقاتل للسيطرة على الأراضي التي استعادتها أوكرانيا في الجنوب.
وبعد الانفجار على الجسر المار فوق مضيق كيرتش، والذي لم تُحمل روسيا حتى الآن أي جهة المسؤولية عنه، نشر مسؤولون أوكرانيون رسائل مرحة لكن دون إعلان مباشر للمسؤولية.
وقال محققون روس إن ثلاثة لقوا حتفهم ويُعتقد أنهم بداخل سيارة كانت بالقرب من الشاحنة التي انفجرت.
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