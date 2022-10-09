انت الان تتابع خبر عراقية إلى العالمية.. أغنية رحمة رياض لكأس العالم ٢٠٢٢ تلاقي تفاعلاً (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - التحضيرات للأغنية كانت من قبل المنتج العالمي RedOne (رضوان المغربي الأصل)، الذي جمع كلاً من نورا فاتحي، رحمة رياض، بلقيس ومنال في الأغنية والكليب. أما حفل الافتتاح في قطر فسيكون محط أنظار العالم.ومن أبرز هذه الأسماء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي رحمة رياض، العراقية الأصل التي لمع نجمها في كأس العرب، و"عراق آيدل" وأرقامها السباقة على صفحاتها الرقمية بعد أغنياتها الضاربة المتتالية.

وعبّرت رحمة في تعليق هو الأول على مشاركتها في الحدث الفني الخاص بكأس العالم، وقالت: "سعيدة جداً بهذه المشاركة الاستثنائية، وفخورة لأنني نقلت اسم العراق إلى العالمية، إذ إنه منذ العام 1986 لم يكن العراق حاضراً فنياً ورياضياً في الأحداث العالمية. الفرحة خاصة وغالية على قلبي لأنها تحمل وجودي كعراقية في كأس العالم".