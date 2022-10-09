حزب التجمع: المؤتمر الاقتصادى فرصة لتقوية السياسات المالية وتعميق المنظومة الخضراء

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن المؤتمر الاقتصادي من الفاعليات الهامة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويدعمها الحزب بقوة كما أنه دعا لها من قبل لتقوية الاقتصاد المصري في مواجهة التطورات التي تأتي من الخارج ودعم السياسات المالية والنقدية، ووضع توصيات لحل المشاكل المتعلقة بالموزانة العامة والاحتياطي النقدي، بجانب عمله على رفع الناتج المحي من الصناعة والزراعة.

وأشار رئيس حزب التجمع، إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصة لطرح بداىل متعلقة للنهوض بالاقتصاد بشكل غير مباشر تسهم في زيادته وضمان تطبيق العدالة الاجتماعية، من خلال إعادة توزيع عبأ التنمية والإصلاح الاقتصادي على كافة الطبقات بالمجتمع، وليس الطبقة الوسطى والطبقات الشعبية فقط.

وعلى مستوى دعم وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فقد أكد رئيس حزب التجمع أن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصة هامة في تعميق سياسات الاقتصاد الأخضر والذي كان للدولة تجارب رائدة فيه والاتجاه نحو الطاقة النظيفة والمتجدة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم.