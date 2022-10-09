شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" توزع 40 ألف عبوة غذائية فى المحافظات احتفالا بالمولد النبوى ونصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن اطلاق مبادرة وصل الخير3، حيث وجهت المؤسسة عدد من القوافل المُحملة بالمساعدات الغذائية، والتي تبلغ نحو 40 ألف صندوق مواد غذائية إلي مختلف محافظات الجمهورية، يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات ذكري المولد النبوي الشريف والذكرى الـ49 لنصر أكتوبر، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريةـ بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وفي إطار المبادرات الاجتماعية التي يطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وبدأت فرق العمل الميداني بمؤسسة حياة كريمة تنفيذ مبادرة وصل الخير3، بدءًا من يوم 6 أكتوبر وتواصل القوافل جهودها حتى يوم 13 من أكتوبر الجاري، حيث تم تخصيص عددٍ من القوافل المُحملة بصناديق المواد الغذائية لمحافظات القناة "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، والشرقية"، وذلك لارتباطها الوثيق بنصر أكتوبر.

كما ستتجه القوافل الغذائية ضمن وصل الخير3 إلي محافظات (الأقصر، أسوان، سوهاج، الجيزة، أسيوط، وكفر الشيخ)، وذلك وفقًا للاستطلاع الميداني لفرق الرصد الميداني لمؤسسة حياة كريمة.

وكانت مؤسسة حياة كريمة قد اطلقت قوافل مبادرة (وصل الخير1 ) من خلال اطلاق قوافل مساعدات غذائية هي الأكبر لمحافظة الغربية لتوزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية ، وذلك في مراكز( السنطة، كفر الزيات، زفتى، سمنود، قطور، بسيون) بكل القرى التابعة لهم، وتوزيعهم على المواطنين الأولي بالرعاية بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية

كما اطلقت الموسسة أيضا حملة المليون كرتونة ضمن قوافل "وصل الخير 2" في مختلف مراكز وقري محافظات الجمهورية وصولًا لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية علي الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا.

تأتي هذه المبادرات ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار الدور التنموي الذي يقوم به التحالف الوطني واعضاءه لدعم الفئات المستحقة وفي ضوء تكاتف الجهود في مجال العمل المجتمعي وتوحيدها تحت مظلة واحدة وهي التحالف الوطني الذي يجمع تحت مظلته 24 كيانًا رائدًا في العمل التنموي في مصر.