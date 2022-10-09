شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يعلق على انفجار ايرلينج هالاند مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - صرح الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الانجليزي على مستوى الدولي المصري محمد صلاح مؤكدًا إنه يتمنى بأن يعود إلى أفضل مستوى خلال الفترة القادمة.

كلوب يعلق على انفجار ايرلينج هالاند مع مانشستر سيتي

وفي تصريحات لصحيفة سكاي سبورت قال كلوب أن بالنسبة لصلاح أتمنى أن يكون وضعه مثل الفريق وبالأخص أننا على وشك الانفجار.

وإستكمل:" حتى عندما لا تكون الأرقام الخاصة بمحمد صلاح جنونية على المستوى التهديفي فإن مساهماته في إحراز الأهداف تكون رائعة".

وإستطرد:" لا أحد يستطيع أن يستعيب ما يقوم هالاند بفعله حاليًا أنه جنوني ولاعب استثنائي في فريق كبير ويجب ألا يتم مقارنته بصلاح أو اي لاعب آخر حاليًا".

وأنهى:" مو يريد أن يسجل الكثير من الأهداف ويمتلك الشغف لذلك وفي حالة إن نظرت إليه عقب عشرين عامًا من الآن ستجده بنفس الحال".