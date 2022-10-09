شكرا لقرائتكم خبر عن أنتوني يبحث عن رقم تاريخي مع مانشستر يونايتد أمام إيفرتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث اللاعب الدولي البرازيلي أنتوني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الانجليزي عن تحقيق رقم تاريخي مع الشياطين الحمر وذلك قبل المواجهة التي ينتظرها أمام فريق نادي إيفرتون اليوم الأحد على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج.

أنتوني يبحث عن رقم تاريخي مع مانشستر يونايتد أمام إيفرتون

وقال الحساب الرسمي للدوري الانجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن النجم أنتوني سبق وأن زار الشباك خلال المباراتين الأولتين مع المان يونايتد في البريميرليج.

وأشار إلى أنه لم يسبق لأي من اللاعبين تسجيل أهداف مع المان يونايتد خلال المباريات الثلاثة الأولى في الدوري الانجليزي.

وقبل مواجهة اليوم يحتل المان يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة.

انتقال انتوني لمانشستر يونايتد

يُذكر أن أنتوني سبق وأن انتقل لصفوف المان يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الجاري قادمًا من صفوف فريق نادي أياكس أمستردام الهولندي في صفقة كلفت 100 مليون يورو حسبما كشفت العديد من التقارير الصحفية الانجليزية.