​التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من مسجد التوحيد بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ينقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة المقبلة من مسجد التوحيد بكفر ميت فارس بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أحمد شرف الدين أحمد شرف الدين، إمام مسجد النصر الكبير بالمنصورة، بإلقاء خطبة الجمعة المقبلة بعنوان: "فضائل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)".

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ألقى خطبة الجمعة المقبلة من مسجد النور بالعباسية حول "هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بيان منزلة الشهادة والشهداء"