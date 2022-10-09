مرصد الأزهر : انخفاض أعمار المنضمين للتنظيمات المتطرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ضرورة تحصين الشباب من الأنشطة المشبوهة والدعايا الزائفة للجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرّفة وسد كل السبل أمام أصحاب الفكر المتطرف، الذين يستغلون اندفاع الشباب وقلة خبرتهم في الحياة وقلة درايتهم بأسلوب تلك التنظيمات في ليّ عنق النصوص الدينية وتفسيرها تفسيرا معوجًّا.

وأشار المرصد إلى أن حماية الشباب والنشء ركيزة أساسية من ركائز التنمية، ومهمة أصيلة من مهام حماية الأوطان من مخططات ضرب الأمم في أعز ثرواتها؛ الشباب، كما يشير المرصد إلى أن انخفاض معدل أعمار المنضمين للتنظيمات المتطرّفة يدق ناقوس الخطر، ويحتم على المجتمع الإنساني القيام بدوره كلٌّ في موقعه؛ للحيلوية دون وصول هذا الفكر الخبيث والعقيدة الفاسدة لعقول الشباب، مع ضرورة العمل على إيجاد بدائل مفيدة للنشء والشباب وتعزيز دور الأسرة والقدوة في توجيه الأجيال الجديدة نحو ما يفيدهم في دينهم ودنياهم ويخدم أوطانهم ويعزز فرص خلق مستقبل آمن خال من الصراعات والنزاعات والكراهية.

وحذر مرصد الأزهر من انخفاض في معدل أعمار المعتقلين بسبب الإرهاب الذي قام به منتسبون للدين الإسلامي حيث بلغت اعمار ثلث عدد الإرهابيين الذين تم اعتقالهم في إسبانيا أقل من 25 عامًا وذلك وفقاً وذلك طبقًا للتقرير السنوي الذى قام بإعداده المرصد الدولي للدراسات حول الإرهاب، والذي تم نشره في مارس 2022م في مدريد؛ حيث عرض التقرير تحليل النشاط الإرهابي في العالم، مشيرًا إلى 22 عملية التي قامت بها قوات الشرطة ضد الإرهابيين في إسبانيا، وعن 39 شخصًا الذين تم اعتقالهم في هذه العمليات.