تراجع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات يوم الأربعاء الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وكانت البنوك إجازة رسمية بمناسبة نصر حرب أكتوبر الخميس الماضي.

ويرصد الخليج 365 أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه اليوم ومقارنتها بمستوياتها بتعاملات الأربعاء الماضي، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 61.02 جنيه للشراء بتراجع 18 قرشا، و63.47 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشا.

سعر الريال السعودي: 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 50.67 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 5.03 جنيه للشراء، و5.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 27.27 جنيه للشراء، و27.74 جنيه للبيع.