محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، مع بداية التعاملات، عند نفس مستواه خلال التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 723 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 930 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 1085 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1240 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب عند 8680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وتراجع سعر الذهب عالميا في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، إلى نحو 1694 دولار للأوقية، بنسبة هبوط قدرها 1.03%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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