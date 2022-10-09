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اليوم.. ناشئة العراق بمواجهة عمان في مباراة الحسم الآسيوي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-434630-638008969151067620.jpg

2022-10-09 | 09:20

اليوم.. ناشئة العراق بمواجهة عمان في مباراة الحسم الآسيوي

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الخليج 365 - رياضة

يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين بكرة القدم مساء اليوم الاحد، نظيره العماني في مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العمانية مسقط، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من ِ تصفيات آسيا تحت 17 عاما.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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