انت الان تتابع خبر اليوم.. ناشئة العراق بمواجهة عمان في مباراة الحسم الآسيوي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-434630-638008969151067620.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-10-09 | 09:20
357 مشاهدة
الخليج 365 - رياضة
يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين بكرة القدم مساء اليوم الاحد، نظيره العماني في مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العمانية مسقط، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من ِ تصفيات آسيا تحت 17 عاما.
يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين بكرة القدم مساء اليوم الاحد، نظيره العماني في مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العمانية مسقط، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من ِ تصفيات آسيا تحت 17 عاما.