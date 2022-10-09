اليوم.. ناشئة العراق بمواجهة عمان في مباراة الحسم الآسيوي

الخليج 365 - رياضة

يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين بكرة القدم مساء اليوم الاحد، نظيره العماني في مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العمانية مسقط، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من ِ تصفيات آسيا تحت 17 عاما.

