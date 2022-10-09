انت الان تتابع خبر بينها أرسنال ضد ليفربول.. مباريات قوية وقمم مثيرة اليوم في اوروبا والان مع التفاصيل



كريستال بالاس× ليدز يونايتد – الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

وست هام يونايتد× فولهام – الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

آرسنال× ليفربول– السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

إيفرتون× مانشستر يوناتيد –التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةكريستال بالاس× ليدز يونايتد – الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumوست هام يونايتد× فولهام – الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premiumآرسنال× ليفربول– السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumإيفرتون× مانشستر يوناتيد –التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

بلد الوليد× ريال بيتيس- الساعة 2 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

قادش× إسبانيول- الساعة 4:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد× فياريال- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

برشلونة × سيلتا فيجو- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تورينو× إمبولي – الساعة 12:30 ظهرا

أودينيزي× أتلاتنا- الساعة 3 عصرا

كريمونيزي× نابولي - الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

روما× ليتشي - الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1 مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ× كولن – الساعة 3:30 مساء

هيرتا برلين× فرايبورج- الساعة 5:30 مساء مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

مونبلييه× موناكو- الساعة 1 ظهرا

رين× نانت- الساعة 5:05 مساء على قناة beIN Sports Connect

ليلا× لانس- الساعة 8:45 مساء مواعيد مباريات الدوري التركي

هاتاي سبور× ألانيا سبور- الساعة 4 عصرا

فناربخشة× فاتح قرا جمرك- الساعة 7 مساء