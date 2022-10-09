انت الان تتابع خبر حركة شبه متوقفة وزحامات خانقة.. موقف مروري لشوارع العاصمة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الموقف المروري لشوراع العاصمة بغداد شهد زحامات خانقة وشوارع مكتظة بالسيارات"، مبينا ان "تقاطع الشالجية باتجاه العلاوي لغاية جسر ١٤ رمضان شهد ازحاماً خانقاً".

وأضاف، أن "منطقة العطيفية شهدت زخماً مرورياً كبيراً من جميع الاتجاهات"، مبينا "وجود زخم مروري في تقاطع حي الحسين من بعد تقاطع حي الجهاد".



وبين، ان "شارع الزيتون وتقاطع الرواد باتجاه ملعب الشعب مزدحمين"، فيما لفت الى أن "الشارع من منطقة صليخ باتجاه الجملة العصبية مزدحم"، مؤكدا "حصول حادث سير على طريق شارع مطار بغداد بإتجاه المنطقة الخضراء".

وتابع: "حركة السير في تقاطع حبابينا شبه متوقفة، وكذلك الطريق من الموال باتجاه الصرافية"، مشيرا الى ان "نزلة محمد القاسم من الماليه مغلقة باكمال".

واشار الى ان "جسر البنوك شهد حركة سير شبه متوقفة، اما تقاطع مصفى الدورة فانه زخم"، لافتا الى أن "الطريق باتجاه سريع البياع باتجاه ام الطبول شبه متوقف".

