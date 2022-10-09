الولايات المتحدة تعتزم زيادة دعمها لهايتي وسط تفشي الكوليرا

08 أكتوبر , 2022
واشنطن: قالت الولايات المتحدة إنها تعتزم زيادة دعمها لهايتي بعد أن ناشدت الدولة الكاريبية من اجل زيادة المساعدة الدولية لها للسيطرة على عنف العصابات وإعادة فتح الطرق مما يتيح عبور شحنات الوقود والمساعدات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان اليوم السبت: سننظر في طلب حكومة هايتي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتحديد كيفية زيادة الدعم والمساعدة في معالجة نقص الوقود والضغوط الأمنية في هايتي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وتسببت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هايتي في حالة من الشلل بمفاصل الدولة، وسط تزايد الغضب من ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، فضلا عن سيطرة العصابات المسلحة في الوقت الراهن على أجزاء كبيرة من العاصمة، لاسيما أن البلاد تكافح أيضا للسيطرة على تفشي وباء الكوليرا الذي ينتشر بين جموع المواطنين.
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