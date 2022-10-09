شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "تضامن النواب" تعقد اجتماعين ودعوة لوزراء الخارجية والتعاون والمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص وذوي الإعاقة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي اجتماعين اليوم الأحد، وتم توجيه الدعوة لكل من وزراء الخارجية والتعاون الدولي والمالية والبنك المركزي والمجلس القوي للمرأة.

ويناقش الاجتماع الأول قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة مصر وحكومة مملكة أسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوي المرأة بمبلغ 250 يورو الموقعة في القاهرة.

بينما الاجتماع الثاني يناقش مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني".

جدير بالذكر أن النائب عبد الهادي القصبي فاز بمنصب رئيس لجنة التضامن بملجس النواب، فيما فاز النائب أحمد فتحي بمنصب وكيل أول فيما فازت النائبة رضوى جعفر وكيل ثاني والنائب حسن المير بمنصب أمين سر.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط وإجراءات انتخابات اللجان النوعية، حيث تنص المادة 41 على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.