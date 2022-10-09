القبض على عريس الإسماعيلية لاتهامه بالاعتداء على زوجته.. والعروس: "كان بيجرني من شعري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام الدين احمد:

ألقت قوات الأمن بمحافظة الإسماعيلية القبض على رجل يعرف إعلاميا "بعريس الاسماعيلية" بعد تقدم زوجته ببلاغ ضده تتهمه فيه بالاعتداء عليها.

وحررت السيدة المعروفة إعلاميًا بـ"عروس الإسماعيلية" محضرًا تتهم فيه زوجها بالاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصابات بها، وذلك بعد مرور حوالي 8 أشهر على الزواج.

كانت عروس الإسماعيلية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقاطع فيديو لها أثناء اعتداء العريس عليها بالضرب قبيل الاحتفال بزفافهما في محافظة الإسماعيلية قبل حوالي 8 أشهر، إلا أنهما خرجا في مقطع فيديو جديد عقب الواقعة وأعلنا أنهما يعيشان معًا في سعادة.

وتقدمت "عروس الإسماعيلية" في محضر رسمي حررته في قسم شرطة ثان، ببلاغ تتهم زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث إصابات بها.

وقالت العروس في تصريحات صحفية"كان بيضربني علطول ويجرني من شعري".

كان رواد شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تداولوا مقاطع فيديو، قبل حوالي 8 أشهر، لاعتداء العريس على عروسه خلال اصطحابه لها من مركز تجميل في شارع السلطان حسين إلا أنهما عادا للصلح مرة أخرى.