شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب رائحة الفريق الكريهة.. نجم تشيلسي يرفض الانضمام إلى مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن السبب الحقيقي الذي جعل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي حاليًا يرفض الانضمام إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة الماضية.

وفي سياق ذلك فقد أكد ريو فيرديناند قائد مانشستر يونايتد السابق أن الهولندي آرين روبن رفض العرض الذي حصل عليه للإنضمام إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ولهذا السبب أصبح في تشيلسي بدلًا من الشياطين الحمر.

تصريحات فيرديناند عن روبن



وبحسب ما قاله فيرديناند خلال تصريحات أدلى بها إلى صحيفة "دايلي ستار": "لقد كان روبن رائع حقًا، كان يجب علينا أن نوقع معه في مانشستر يونايتد".

وأضاف: "يبدو أنه زار مقر ملعب تدريباتنا وزار المنشآت، حينها كانت الرائحة الكريهة تفوح بها، فلم يعجبه ذلك الأمر وسرعان ما غير وجهته وانتقل إلى تشيلسي".

وأكمل: "بالطبع حزين على ذلك، كنت أسعى للتعاقد معه وذلك من أجل تعزيز صفوف الفريق.

تاريخ رائع يزين صحيفة روبن

الجدير بالذكر أن روبن لعب بصفوف تشيلسي بين عامي 2004 و2007 قادمًا إليه من أيندهوفن الهولندي، حيث نجح في الفوز مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الرابطة ولقبين لكأس الاتحاد، ودرع المجتمع.