شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد تضرره من انفجار.. بوتين يأمر بتعزيز الأمن لجسر القرم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وكالة أنباء إنترفاكس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر، السبت، بتشديد الإجراءات الأمنية للجسر الممتد من روسيا إلى شبه جزيرة القرم، إضافة إلى البنية التحتية التي تزود شبه الجزيرة بالكهرباء والغاز الطبيعي.

وقال بوتين في مرسوم صدر بعد ساعات من تضرر الجسر في انفجار إن جهاز الأمن الاتحادي سيكون مسؤولا عن تعزيز تدابير الحماية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأدى انفجار، السبت، على جسر استراتيجي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، ويضم طريقا بريا ومسارا للقطارات، إلى سقوط أجزاء من الطريق مما أدى إلى توجيه حركة المرور في اتجاه واحد.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وافتتح الرئيس فلاديمير بوتين الجسر، الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا ويربطها بشبكة النقل الروسية، في احتفال كبير بعد ذلك بأربع سنوات.

ويمثل الجسر الآن طريق إمداد مهما للقوات الروسية التي سيطرت على معظم منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا.