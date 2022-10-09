شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق قناة السويس الجديد له موازنة مستقلة وحساب خاص.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر مشروع قانون هيئة قناة السويس المقدم من الحكومة، في المادة رقم 15 مكرر "هـ" أن صندوق هيئة قناة السويس له موازنة مستقلة، ويتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهى فى الموعد المقرر بنظامه الأساسى.

يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهى فى الموعد المقرر بنظامه الأساسى، ويرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كمـا يـكـون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحساب نفس العائد الذى تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويخضع الحساب الختامى للصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر، ويقوم بمراجعة القوائم المالية السنوية؛ تمهيدا لعرضها وعرض تقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على مجلس إدارة الصندوق.

ويحدد النظام الأساسى للصندوق كيفية اختيار مراقب الحسابات، والبيانات التى يتضمنها التقرير السنوى وخطط العام التالى للصندوق.