اخبار العالم

ندوة الموسيقى وتجديد طاقة الإنسان.. الاثنين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ينظم المجلس الأعلى للثقافة؛ ندوة: "الموسيقى وتجديد طاقة الإنسان؛ والتى تنظمها لجنة تنمية الثقافة العلمية و التفكير الإبتكاري، وبالتعاون مع لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه، وذلك في تمام الثالثة عصر الاثنين الموافق 10 أكتوبر الحالي بمقر المجلس.

يديرها كلا من: الدكتور محمود أبو النصر مقرر لجنة الثقافة العلمية وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة رشا طموم "مقرر لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه" - أستاذ بقسم النظريات والتأليف بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

ويشارك فيها كل من الدكتور خليل فاضل استشاري الطب النفسي، والدكتورة إيناس جلال الدين مدير عام البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية - عضو لجنة تنمية الثقافة العلمية، والدكتورة مروة يوسف الصياد مدرس بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

كما تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا