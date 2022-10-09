ندوة الموسيقى وتجديد طاقة الإنسان.. الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ينظم المجلس الأعلى للثقافة؛ ندوة: "الموسيقى وتجديد طاقة الإنسان؛ والتى تنظمها لجنة تنمية الثقافة العلمية و التفكير الإبتكاري، وبالتعاون مع لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه، وذلك في تمام الثالثة عصر الاثنين الموافق 10 أكتوبر الحالي بمقر المجلس.

يديرها كلا من: الدكتور محمود أبو النصر مقرر لجنة الثقافة العلمية وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة رشا طموم "مقرر لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه" - أستاذ بقسم النظريات والتأليف بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

ويشارك فيها كل من الدكتور خليل فاضل استشاري الطب النفسي، والدكتورة إيناس جلال الدين مدير عام البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية - عضو لجنة تنمية الثقافة العلمية، والدكتورة مروة يوسف الصياد مدرس بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

كما تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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