تقليد علامة تجارية شهيرة.. ضبط مصنع زيوت سيارات غير مرخص في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف حملة تفتيشية على عدد من المصانع، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة، ومواجهة كافة أشكال وصور الغش التجاري.

جرى ضبط أحد المصانع غير المرخصة يقوم بتجميع زيوت السيارات المستخدمة من الورش ومحلات تغيير زيوت السيارات، وإعادة تدويرها، وتعبئتها في عبوات مقلدة لشركات معتمدة، مستخدما علامات تجارية مشهورة مسجلة للغير، بقصد الغش التجاري، والتربح غير المشروع.

كما جرى ضبط والتحفظ على 7 أطنان زيوت معبأة، و70 طن زيوت مستخدمة، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.