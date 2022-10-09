​​​أول تعليق من منظمة السياحة العالمية على تدني أسعار الرحلات للأجانب في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

علق الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، على تدني أسعار الرحلات السياحية في المقاصد المصرية للسياح الأجانب، مقارنة بالسعر للسائح المصري.

جاء ذلك عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعلانا يضم عرضا مقدما للسياح الأجانب في فنادق 5 نجوم بمدينة الغردقة لمدة 7 ليالٍ شاملةً الإقامة والطعام والشراب ورحلات العودة والمغادرة خلال الفترة من أكتوبر 2022 وحتى مايو 2023، بسعر 299 جنيهًا استرليني بما يوافق 6 آلاف و500 جنيه مصري تقريبا.

وقال البطوطي لمصراوي، إن هذا معظم الفنادق تعطي أسعارا خاصة لمنظمي الرحلات السياحية بالأسواق المختلفة والذين يتمكنون من بيع عدد كبير من الغرف، موضحا أن هذه سياسة بيعية موجودة في وجهات سياحية عديدة وليس في مصر وحدها، منوها إلى أن الأمر يخضع لمؤشرات البيع بالسوق وطبيعة وعلاقة العرض بالطلب.

وتابع: "أما غير الشريف في الموضوع هو أن بعض منظمي الرحلات السياحية يقومون بإساءة استخدام المبالغ التي تدفعها الوجهات السياحية، لدعم الحملات الدعائية أو الطيران، وتوجيهها لضرب الأسعار وعرض البرامج بأسعار أقل من منافسيهم في السوق".

وأكد البطوطي، أن هذا السلوك لا يقبله أحد ومطلوب من السلطات القائمة على السياحة إحكام الرقابة على تلك الأمور وأن المبالغ المدفوعة تنفق للغرض الذي دفعت من أجله، مع الاعتراض على أي تدني زائد عن الحد للأسعار صادر عن منظمي الرحلات وإرسال تحذيرات لهم من أجل الحفاظ على سمعة المنتج السياحي المصري.

وكانت وزارة السياحة والآثار، قررت تحديد حد أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك 50 دولارًا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارًا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارًا للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارًا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة، على أن يكون التطبيق اعتبارا من 1 نوفمبر 2022.

جدير بالذكر، أن الحكومة تسعى إلى التصدي لظاهرة حرق الأسعار، وتنمية عائد السياحة المصرية، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات الفندقية، بالتزامن مع تحسن معدلات الإشغال الفندقي في مصر خلال النصف الأول لعام 2022، وتوقعات بموسم شتوي أفضل عن العام الماضي.

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