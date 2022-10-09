شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي.. البلوز يضرب شباك ولفرهامبتون بثلاثية.. وبوتر يعلق على الفوز بصريحات مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع السعودية سبورت في السطور التالية أبرز أخبار نادي تشيلسي الإنجليزي على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك يأتي كالتالي..

تشيلسي يضرب شباك ولفرهامبتون بثلاثة نظيفة

نجحت كتيبة البلوز في ضرب شباك ضيفه مساء اليوم السبت بثلاثية نظيفة، ليقفز تشيلسي إلى المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة.

بوتر يعلق على فوز تشيلسي بتصريحات نارية

قال بوتر: “الفوز بالمباريات يساعدنا، لذلك نتطلع إلى المباريات، الأمر يتعلق بالعمل الجاد، والتواجد معًا، وهذه الأشياء مهمة ولكن اللاعبين كانوا رائعين حقًا".

وواصل: “لقد قلت منذ البداية إنني معجب بمدى انفتاحهم وصدقهم ومسؤوليتهم. من الصعب الحفاظ على نفس التشكيلة مع الجدول، ولكن هناك استمرارية في طريقة لعبنا. سعيد حقًا مع الأولاد وكيف تعافينا. نذهب بذلك مرة أخرى يوم الثلاثاء".

وعن المنافس: “وولفرهامبتون يستحق الثناء، خرجوا وقدموا لنا المزيد من الصعوبة في الشوط الثاني، لقد رأينا تلك الفترة وتمكنا من تسجيل هدف جميل. كان من الجيد في النهاية أن يسجل أرماندو بروخا".

واستطرد: “نريد تسجيل أكثر من هدف، كنا نلعب بشكل جيد للغاية وإذا كان لديك هذا المستوى من الأداء فستأتي الأهداف. مجرد حالة للحفاظ على هذا الأداء والحفاظ على الأداء الجيد. كان الجهد رائعًا ولقد عملوا بجد في التدريبات هذا الأسبوع".

وأكد: “لقد كنت هنا لمدة 3 أو 4 أسابيع، لذا ليس لي أي فضل، وتمريرة رائعة رائعة أيضًا، كلما يدخل ويشارك مع الفريق كان يعمل بجد من اجل الفريق. كان عليه التحلي بالصبر لكنه كان يعمل بجد في التدريبات ومن الجيد أن يسجل".

وعن جيمس: “أصيب ريس في ساقه أمس لكننا أردنا منحه مزيدًا من الوقت. كنا أيضًا نفتقد ويسلي. وكان إجهاد رحيم كبيرًا، لذا اعتقدنا أنه سيكون من الجيد له أن يتنفس، وكان الأمر مشابهًا مع أوباميانج”.

وأنهى تصريحات مؤكدًا: “أصيب تياجو بنزلة برد شديدة لكنه لعب ضد ميلان. بعد مرور يومين للتعافي، كان الوقت هذا قصيرًا لذا لم نرغب في المخاطرة".