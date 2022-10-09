شكرا لقرائتكم خبر عن راشفورد يعثر على الحل المناسب لعودة رونالدو إلى التهديف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعاني البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد من سوء في الأداء خلال الفترة الأخيرة حيث لم يضع بصمته مثلما هو منتظر منه وهو ما جعل الجماهير تنزعج وتظهر استياءها من هذا الشيء.

السبب وراء ضعف مستوى كريستيانو رونالدو

وحتى الآن لم يعلم أحد عن السبب الحقيقي وراء ضعف مستوى كريستيانو رونالدو حيث الضعب لا ينطبق على وجوده مع الشياطين الحمر بل كذلك مع منتخب بلاده الأرجنتين إذ فشل في مساعدة فريقه لتخطي عقبة إسبانيا في الجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.

نتيجة مباراة منتخب البرتغال وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

وخسر منتخب البرتغال أمام المنتخب الإسباني بهدف مقابل لا شيء استطاع ألفارو موراتا إحرازه ببراعة في شباك إخوة كريستيانو رونالدو ولم يقدر أصحاب الأرض على الثأر منهم وخرج بهزيمة قاسية جدًا.

تعليق راشفورد على عودة كريستيانو إلى التهديف

ووفقًا لما قاله ماركوس راشفورد نجم نادي مانشستر يونايتد: "بمجرد ما أن يبدأ رونالدو بالتهديف مجددًا، لن يتوقف، علينا محاولة إمداده بالكرات في مواضع يكون فيها مواجهًا للمرمى".

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يواجه نظيره نادي إيفرتون مساء اليوم الأحد والموافق 9 أكتوبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.