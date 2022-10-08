كوريا الشمالية اطلقت صاروخا بالستيا

سيول: اطلقت كوريا الشمالية ليل السبت الأحد صاروخا بالستيا في اتجاه البحر، في عملية إطلاق هي السابعة في أسبوعين، بحسب ما افاد الجيش الكوري الجنوبي كما نقلت عنه وكالة يونهاب.

ولم يدل قادة أركان الجيش الكوري الجنوبي بمزيد من التفاصيل. ودافعت بيونغ يانغ في وقت سابق عن السلسلة الأخيرة من تجاربها الصاروخية، مؤكدة أنها رد مشروع على تهديدات عسكرية أميركية مباشرة.