انت الان تتابع خبر مصرع وإصابة 11 شخصاً بحادث سير في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، السبت، عن مصرع وإصابة 11 شخصاً بحادث سير في محافظة واسط.

وقالت المرور في بيان، "وقع حادث اصطدام بين ثلاث مركبات في محافظة واسط قرب منطقة البتار"، موضحاً أن الحادث "بين المركبة الاولى بيك آب دبل والمركبة الثانية دوج اوباما والمركبة الثالثة دوج اوباما".

وأضافت أن سبب الحادث "السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الاولى مما ادى الى عبوره الى السايد المعاكس واصطدامه بالمركبة الثانية والثالثة"، مشيرة الى "وفاة اربعة أشخاص (رحمهم الله) واصابة سبعة أشخاص (نتمنى لهم الشفاء العاجل)".