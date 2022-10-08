الحيدري آخر ضحايا الغدر الإيراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نشطاء أحوازيون عن مقتل الناشط الأحوازي عماد الحيدري في أحد معتقلات الاستخبارات الإيرانية.

وأفاد مصدر مطلع لـ»اندبندنت عربية» بأن الحيدري استدعي وعدد من النشطاء ولم يكن يعاني أي أعراض صحية لدى مراجعته فرع الأمن في الأحواز، لكنهم سلموا جثمانه لعائلته بعد 10 أيام قضاها في معتقل غير معلوم بالمدينة.

وعماد الحيدري ناشط معروف شارك في حملات إغاثية اجتماعية وثقافية في منطقة الأحواز ذات الغالبية العربية. وهدد الأمن الإيراني عائلته بعدم إقامة أي مراسم دفن أو تأبين له.

وفور انتشار خبر وفاته أعلن ناشطون في الداخل، أن الحيدري قد تزوج قبل شهرين ولم يعانِ أي أعراض، وأكدوا أنهم لن يتركوا عائلته وحدها، وسيشاركون في تأبينه.