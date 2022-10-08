شكرا لقرائتكم خبر والد مهسا: إنهم يكذبون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال «ملاحظاتهم على جثة مهسا لا تتفق مع التقرير المنشور من هيئة الطب العدلي التابعة للسلطات»، وأضاف في مقابلة مع إذاعة «صوت أمريكا» بالنسخة الفارسية «إنها كذبة. أقسم بالله أن مهسا لم تكن تعاني من أي نوع من المرض، ولم تذهب حتى إلى العيادة، باستثناء نزلة برد بسيطة، وكانت رياضية».وأشار إلى أنه رأى بعينيه آثار دماء على جسد ابنته وعلى مؤخرة رقبتها وأذنيها، وأجزاء كثيرة من جسدها، وكانت ساقاها مصابتين بكدمات، فكيف يمكن قبول أن مهسا لم تتعرض للضرب؟
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