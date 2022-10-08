إيراني يهدد سفيرة بلاده بسكين

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وأكدت الشرطة في كوبنهاجن التقرير، وقالت «إنه تم إلقاء القبض على مواطن إيراني على صلة بالحادث».وألحق الرجل أضرارا أيضا بعدد من السيارات بالمبنى قبل أن يتم التغلب عليه من قبل مسؤول بالسفارة، وفقا لوزارة الخارجية الإيرانية، وقالت الوزارة «إن السفيرة بخير في ضوء هذه الظروف».
وسيتم عرض المشتبه به أمام قاض، وفقا للشرطة الدنماركية، ويأتي الاعتداء بالتواكب مع الاحتجاجات التي اندلعت بالداخل والخارج ضد الملالي.
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