شكرا لقرائتكم خبر إيراني يهدد سفيرة بلاده بسكين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقي القبض على رجل في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك بعد أن دخل مبنى السفارة الإيرانية، وهدد السفيرة أفسانه نادي بور بسكين، حسبما ذكرت سلطات طهران.

وأكدت الشرطة في كوبنهاجن التقرير، وقالت «إنه تم إلقاء القبض على مواطن إيراني على صلة بالحادث».

وألحق الرجل أضرارا أيضا بعدد من السيارات بالمبنى قبل أن يتم التغلب عليه من قبل مسؤول بالسفارة، وفقا لوزارة الخارجية الإيرانية، وقالت الوزارة «إن السفيرة بخير في ضوء هذه الظروف».

وسيتم عرض المشتبه به أمام قاض، وفقا للشرطة الدنماركية، ويأتي الاعتداء بالتواكب مع الاحتجاجات التي اندلعت بالداخل والخارج ضد الملالي.